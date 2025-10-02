Andrés Muñoz, orgullosa representación mexicana en la Postemporada de Grandes Ligas

Tras el cierre de la temporada regular en las Grandes Ligas, los Mariners aseguraron el título en la División Oeste de la Liga Americana, el primero desde 2001, y lo hicieron con ayuda del cerrador mexicano Andrés Muñoz, quien —más allá de la felicidad por disputar otra postemporada en la MLB— se siente orgulloso de llevar los colores patrios en los Playoffs.

“Me siento muy contento de poder ser uno de los peloteros mexicanos que está aquí y es un orgullo, eso es lo primero para mí. Me siento orgulloso de ser mexicano y poder representar a mi país en estos Playoffs. Espero que nos vaya muy bien, eso es lo principal”, confesó el de Los Mochis, Sinaloa.

El Plebe se consolidó en la campaña regular como uno de los mejores cerradores en la Americana, con 38 salvamentos, ocupando el tercer lugar en las Grandes Ligas, mientras que su compañero Cal Raleigh registró 60 cuadrangulares, ayudando a que la novena de Seattle terminara en la cima de su división, con marca de 90-72.

A pesar de esto, para Muñoz los logros individuales no son tan significativos como el trabajo grupal que lograron los Mariners. “To-dos fueron importantes en el equipo, porque no se gana con un jugador, se gana con todos. Ni yo como cerrador, ni todos los relevos, ni todos los bateadores”, explicó el estelar relevista.