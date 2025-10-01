El mexicano Andrés Muñoz, sin preferencia de rival, Tigers o Guardians: Cualquiera es peligroso

Los Mariners de Seattle esperan con expectación al ganador de la serie de comodines de la Liga Americana entre los Detroit Tigers y los Cleveland Guardians, que disputan el puesto en la Serie Divisional.

El pitcher mexicano Andrés Muñoz, cerrador de los Mariners, expresó que no tiene preferencia por el rival que enfrentarán en la siguiente ronda, destacando el peligro que representan ambos equipos.

“La verdad el que sea, no tengo ninguna preferencia, cualquier equipo es peligroso, por algo pasaron, entonces cualquiera, no hay que despegarse de ninguno, eso es lo principal, todos los equipos son peligrosos, no tengo ninguna preferencia”, afirmó Muñoz, originario de Los Mochis, Sinaloa.

Lee también Canelo Álvarez se someterá a cirugía; ¿cuánto tiempo estará fuera el mexicano?

El mexicano suma 14 apariciones sin concebir una sola carrera | FOTO: @andresmuñoz64

En el primer juego de la serie de comodines, los Tigers se impusieron 2-1 a los Guardians en un encuentro definido por el dominio del abridor Tarik Skubal, quien igualó el récord de postemporada de Detroit con 14 ponches.

Con este resultado, Detroit dio un paso firme hacia la Serie Divisional, donde los Mariners, liderados por figuras como el cerrador Muñoz, ya están listos para el desafío.

El taponero, quien se consolidó como uno de los mejores cerradores de la Liga Americana en la temporada regular, terminó la campaña con 38 salvamentos, ocupando el tercer lugar en las Grandes Ligas, solo por detrás de Carlos Estévez (42, Kansas City) y Robert Suárez (40, San Diego).

Muñoz elogió el desempeño de ambos equipos en la temporada. “Creo que hizo lo mejor Detroit, pero los dos equipos están muy completos, entonces va a ser una serie buena y esperemos a cualquiera de los dos y demos lo mejor nosotros”.

“Los dos equipos se me hacen muy complicados, pero yo creo que Cleveland y Detroit, los dos tienen mucho”, comentó el serpentinero, quien ha sido una pieza clave en el bullpen de los Mariners durante la temporada.

Lee también Tyreek Hill sufre escalofriante lesión en el partido entre los Dolphins de Miami y los Jets de Nueva York