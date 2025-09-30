Canelo Álvarez se someterá a cirugía; ¿cuánto tiempo estará fuera el mexicano?

El regreso de Saúl ‘Canelo’ Álvarez tendrá que esperar. Luego de caer por puntos ante el estadounidense Terence Crawford, el mes pasado en Las Vegas, el púgil mexicano se someterá a una cirugía en el codo.

Dicha información fue revelada por Mike Coppinger en el podcast Inside The Ring. Ahí, el periodista explicó que la noticia provenía de Turki Alalshikh, jefe de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita.

Esta situación cambiaría de planes el contrato de cuatro peleas que Canelo Álvarez sostiene con Riyadh Season, ya que su regreso no sería en febrero como estaba previsto, sino hasta el mes de mayo.

Lo cual causaría conflicto en el calendario del boxeador jalisciense, ya que esas fechas (5 de mayo) son las que elige para sus combates en territorio estadounidense.

Esta sería la tercera cirugía para Saúl Álvarez. La primera fue en 2018 cuando se operó la rodilla derecha; la segunda cuando se sometió a un procedimiento en la muñeca izquierda, hace tres años.

Crawford entregó personalmente los cinturones a Saúl Álvarez. FOTO: EFE

Canelo Álvarez, sin título por primera vez en diez años

Saúl 'Canelo' Álvarez no había estado sin cinturón desde 2015.

Después de perder el sábado 13 de septiembre frente a Terence Crawford (16-112, 115-113, 115-113) por el campeonato unificado de peso supermediano, Álvarez (63-3-2) se encuentra sin un título por primera vez en diez años.