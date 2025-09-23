Más Información

Juárez vs Pumas - EN VIVO Liga MX - Jornada 10 del Apertura 2025

León vs Mazatlán - EN VIVO Liga MX - Jornada 10 del Apertura 2025

David Benavidez lanza advertencia al Canelo Álvarez tras perder con Terence Crawford: "Seré yo ahora el que tenga el poder"

Ana Paula Vázquez recibe camioneta como regalo tras ganar medalla en París 2024: "Uno no se espera esa clase de ayuda"

Chivas vs Necaxa - EN VIVO Liga MX - Jornada 10 del Apertura 2025

La pelea entre y David Benavidez se mantiene como una deuda pendiente para todos los amantes del boxeo, aunque después de la derrota del tapatío frente a Terence Crawford, los rumores de que por fin pueda llevarse a cabo cobran mayor fuerza.

Después de que Canelo perdió sus cinturones que lo consagraban como campeón indiscutido del peso supermediano, Benavidez volvió a retar al exmonarca de las 168 libras.

En entrevista con la revista The Ring, el 'Monstruo Mexicano' declaró que “después de todo lo que ha pasado en mi carrera, estoy en una gran posición en todos los sentidos. No iba a bajar a 168, pero ahora, si Canelo quiere subir, yo tengo el título mundial del CMB en 175 lbs. y después de vencer a Bivol tendré todos los títulos y cuando eso pase seré yo ahora el que tenga el poder".

Por si fuera poco, agregó que "Canelo dijo que sólo pelea por grandeza, que pelea por títulos. Bueno, déjame recoger todos los títulos y volver a la mesa para hablar”.

Cabe recordar que, en la antesala del combate con Terence Crawford, Canelo aseguró que "nunca le digo que no a nada" al ser cuestionado sobre la posibilidad de enfrentarse a Benavidez. Al tapatío, aún le quedan entre dos y tres peleas con Turki Al-Sheikh.

