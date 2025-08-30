Más Información

Chivas, por su primera gran prueba en la Liga MX; ante Cruz Azul inicia un turbulento calendario para el Rebaño

El ‘Rey del Yogur’ trascendió; el sobrenombre que le pusieron a Misterioso Jr se hizo famoso

Misterioso Jr descarta fraude en triunfo de El Hijo del Santo

Misterioso Jr extraña el misterio que le aportaba su máscara; perdió la tapa luego de 32 años como gladiador

Diablos Rojos del México inician batalla por el título de la Zona Sur; hoy reciben a Piratas de Campeche

El 6 de abril, la Arena Ciudad de México fue testigo de un evento que marcó un antes y un después en la carrera de Misterioso Jr. El oriundo de Torreón, Coahuila, perdió su incógnita en una lucha de apuestas ante leyendas del pancracio, siendo uno de los momentos más dolorosos en su trayectoria.

“Fue algo muy difícil, porque fueron 32 años como luchador enmascarado. Fue como quitarme una parte de mi piel, de mi carne. Fue algo doloroso”, confesó Misterioso Jr. a EL UNIVERSAL Deportes.

José Luis Hurtado Soto, nombre real del gladiador, abrió su corazón para compartir el impacto emocional que dejó esa contienda que reunió a otros titanes: Hijo del Santo, L. A. Park, Fuerza Guerrera y Último Dragón, donde el vencedor fue El Enmascarado de Plata.

“Fue un momento muy importante, porque era una oportunidad de consagrarme con una de esas máscaras. Yo era el luchador más joven y dije: ‘Necesito aprovechar’, y desgraciadamente me ganó la experiencia y aquí estoy ya sin máscara. Pero también fue muy buena experiencia, porque compartí el ring con puras leyendas”, relató.

A meses de aquel episodio, el lagunero admite que la nostalgia lo acompaña. “De repente, me entra melancolía, porque mis máscaras están muy bonitas. Siempre me gustaba cuando llegaba a los vestuarios, me quitaba la máscara y ya era José Luis. Pero ya nada más me ponía mi máscara y me transformaba en el Rey del Yogur”, confesó.

Al ser cuestionado sobre si considera esta derrota como el momento más triste de su carrera, no dudó en decir que “sí fue el momento más triste de mi carrera”.

