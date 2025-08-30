Misterioso Jr descarta fraude en triunfo de El Hijo del Santo

La noche del 6 de abril, en la Arena Ciudad de México, quedó grabada en la memoria de los aficionados a la lucha libre, y no sólo por la derrota de Misterioso Jr., quien perdió su máscara con El Hijo del Santo, sino también por la controversia que desató entre el público. Los gritos de “¡Fraude!” resonaron en las gradas, generando una ola de críticas que el Rey del Yogur abordó con firmeza.

El triunfo de El Hijo del Santo sobre el lagunero desató la euforia, pero también la inconformidad de un sector del público, que expresó su descontento. Para Misterioso Jr., estas acusaciones carecieron de fundamento.

“Al principio, fue mínima la gente que empezó a gritar. Fraude hubiera sido si El Hijo del Santo no se hubiera presentado, si algún luchador de los que íbamos con las máscaras no se hubiera presentado, o fraude hubiera sido que yo ya hubiera perdido mi máscara antes y me hubiera vuelto a enmascarar... Eso sería fraude”, afirmó.

El luchador rudo explicó que la controversia creció cuando El Enmascarado de Plata tomó el micrófono para dirigirse a sus “detractores”, lo que avivó demasiado los ánimos.

“El único problema fue que El Hijo del Santo agarró el micrófono y les dijo ‘a mis detractores’. Ahí fue donde mucha gente empezó a gritar ‘¡Fraude!’, pero siento que eso lo empezó toda la gente villamelona, para hacer renegar a El Santo, pero en ningún momento hubo fraude”, señaló. Agustín Elías