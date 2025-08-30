El ‘Rey del Yogur’ trascendió; el sobrenombre que le pusieron a Misterioso Jr se hizo famoso

José Luis Hurtado Soto, Misterioso Jr., no sólo ha dejado huella por sus 32 años de carrera, sino también por su peculiar sobrenombre: El Rey del Yogur. Este mote, que lo ha acompañado durante más de dos décadas, nació de las ocurrencias del comentarista de Televisa Alfonso Morales, y se ha convertido en una marca imborrable.

Antes de ser Misterioso Jr., el gladiador lagunero luchó —durante una década— bajo el personaje de Súper Araña 2000, un nombre con el que recorrió arenas de Monterrey, Guadalajara y hasta Los Ángeles, California. Fue hasta 2002 cuando adoptó el personaje que lo catapultó a la fama.

Sin embargo, el origen de su apodo se remonta a los días de Súper Araña, cuando arengaba a todo el público con la frase “puro yogur, puro yogur”.

Al llegar al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), Morales comenzó a referirse a él como “el Puro Yogur”, durante las transmisiones. “Cuando narraba mis luchas decía: ‘Ahí viene el puro yogur’ y así quedó”, explicó Misterioso Jr.

Pero el narrador vio un potencial mayor y decidió elevar el mote a Rey del Yogur. “Un día me lo topo, ahí cerca de la Arena México, y me dice ‘ven para acá, fíjate que de ahora en adelante, ya no te voy a decir el ‘Puro Yogur’, te voy a decir el Rey del Yogur, y vas a ver que la gente te va a conocer más así que como Misterioso Jr.’”, relató.

“Empezó a decirme el Rey del Yogur y, hasta la fecha, la gente me conoce mucho como el Rey del Yogur”, afirmó. Agustín Elías.