Hace nueve años, cuando la FIFA anunció que el Mundial Norteamérica 2026 sería el primero en la historia con 48 selecciones, la mayoría de los comentarios estaban dirigidos a que el nivel del torneo descendería, debido a que al haber más equipos, clasificarían varios con poca calidad.

La teoría parecía correcta... Pero no se cumplió.

Después de la primera ronda, salvo algunas excepciones, los partidos han sido bien jugados y varios equipos han sorprendido.

Como en cualquier Copa del Mundo, está edición 23 del gran torneo ha dejado claro quiénes son los favoritos, además de sorpresas y decepciones.

Francia, la gran favorita

El actual subcampeón mundial, que ha jugado las dos más recientes ediciones del torneo, luce poderoso como ninguno.

Con un ataque integrado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué, "Les Bleus" se ven imparables. Lo único que deja dudas es el arquero Mike Maignan.

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Con Lionel Messi en modo Copa del Mundo, Argentina también se ve muy poderosa. Es cierto que el futbol de la Albiceleste gira en torno a un jugador de 39 años de edad, pero es el mejor de la historia. Con tres victorias, se ven muy fuertes.

No llegó a Norteamérica con tantos reflectores, pero Países Bajos es un verdadero peso completo. El equipo de Ronald Koeman tuvo una extraordinaria primera fase y luce como un rival complicado para quien sea, ya que es muy fuerte en todas las líneas, en especial la media cancha, liderada por Frenkie de Jong.

Aunque no ha mostrado su mejor futbol, España no ha perdido su condición de candidata al título. En teoría, cuando Lamine Yamal esté a plenitud física, la "Furia Roja" se verá mucho mejor. Material humano, le sobra al técnico Luis de la Fuente.

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Inglaterra tuvo un decepcionante partido contra Ghana y le costó doblegar a Panamá, pero tiene mucha calidad y Harry Kane está en su mejor momento.

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Mbappé anotó doblete ante Irak para el segundo triunfo de Francia / Foto: EFE

El anfitrión es la gran sorpresa

Solamente tres selecciones culminaron la fase de grupos con tres victorias: Francia, Argentina y México.

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El equipo de Javier Aguirre es la gran sorpresa del campeonato. Más allá de su condición de local, el Tricolor presume enorme solidez defensiva y ahora está muy motivado, con la posibilidad de jugar dieciseisavos y octavos de final en México.

Colombia realizó una fantástica eliminatoria en Sudamérica, pero lo ha confirmado en la Copa del Mundo. Se llevó el grupo sobre Portugal, y su afición se ilusiona con llegar muy lejos.

En su debut mundialista, Cabo Verde estaba en un grupo con España y Uruguay, por lo que su participación pintaba para ser anecdótica, mutó en sorpresa. Los africanos finalizaron invictos y quedaron segundos de su sector.

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Mauricio Pochettino tuvo meses convulsos antes del Mundial, parecía que su estadía al frente de la selección de Estados Unidos no se prolongaría más allá del Mundial, pero el conjunto de las barras y las estrellas ha mostrado gran futbol (jugó con muchos suplentes frente a Turquía) y podría llegar lejos.

Consiguió su boleto hasta la reclasificación intercontinental, pero República Democrática del Congo ha tenido una destacada participación en esta Copa del Mundo. Empató con Portugal, le hizo partido a Colombia y clasificó a dieciseisavos de final en su primera participación.

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Mateo Chávez con la Selección Mexicana, durante la tercera fecha de la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AP

La principal decepción es sudamericana

Es cierto que ya no tiene a jugadores del talento de Diego Forlán, Luis Suárez y Edinson Cavani, pero Uruguay es la principal decepción del Mundial. Incapaces de ganar un solo partido, en un grupo con Arabia Saudita y Cabo Verde, se despidieron muy pronto del Mundial.

Con elementos sumamente talentosos como Arda Güler y Hakan Çalhanoglu, Turquía llegó con muchas expectativas, pero fue el primer eliminado matemático. La victoria sobre Estados Unidos sólo demostró que les alcanzaba para mucho más.

Con Son Heung-min como gran estrella, Corea del Sur lucía como un equipo para darle batalla a cualquiera. Ganó su primer partido y perdió los dos siguientes, por lo que está fuera del torneo.

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