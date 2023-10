Miguel Layún revela por qué decidió retirarse y lo que le dijo Álvaro Fidalgo

El momento ha llegado, Miguel Layún anunció hace un par de días su retiro del futbol, pero este jueves al fin habló del tema, ante medios de comunicación y sus seguidores en Twitch.

El todavía futbolista de las Águilas colgará los botines al término de este Apertura 2023 y explicó los principales motivos de su adiós; el principal: no seguir en el América no era opción.

"Siempre estuvo esta idea de retirarme mientras estuviera en condiciones de competir acompañada del sueño de hacerlo en el equipo de mis amores y que la camiseta del club América fuera la última que vistiera como futbolista profesional", dijo en videoconferencia.

"Este torneo simplemente sentí que llegó ese momento el que tantos quisiéramos evitar, pero que es inevitable y es por eso que decidí que fuera mi último torneo".

Miguel Layún

Anunciarlo con meses de anticipación no fue nada sencillo para el defensor surgido de los Tiburones Rojos de Veracruz, pero asegura que fue la mejor decisión.

"Fue algo que pensé demasiadas veces y que incluso llegué a cuestionarme si era la mejor decisión, pero estoy convencido de que era la manera correcta de hacerlo porque quería terminar mi carrera y esta gran travesía sabiendo que eran mis últimos meses como futbolista profesional", agregó el mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Lee también David Faitelson y su emotivo mensaje al América en su aniversario: "Amor y odio"

Miguel Layún se retirará al terminar el Apertura 2023 - Imago7

La sorpresiva reacción de Álvaro Fidalgo

Miguel Layún compartió las palabras que le escribió Álvaro Fidalgo, su compañero en el América, al enterarse de la decisión que había tomado.

"Con el permiso de Álvaro Fidalgo, voy a comentar un mensaje que me hizo llegar el día que anuncié mi retiro: Hermano, me cuesta mucho verte físicamente como un chaval y que anuncies tu retiro, no estoy acostumbrado a esto; siempre la gente lo anuncia cuando no da más", recordó el azulcrema.

Lee también Chicharito Hernández dedica emotivo mensaje a Miguel Layún tras anunciar su retiro

Los equipos en los que jugó Miguel Layún