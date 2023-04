Miguel de Lara hizo caso omiso a la FMN y logró el boleto a París 2024

Los atletas de deportes acuáticos en México han estado acompañados de incertidumbre durante el ciclo olímpico a París 2024, debido al problema legal que existe en la Federación Mexicana de Natación (FMN); sin embargo, Miguel de Lara prefirió alejarse y le funcionó: ya tiene su boleto a los próximos Juegos.

“Emocionalmente, el conflicto no me afectó. Lo bloqueé y no pensé en eso, sólo pensé en las personas que me están apoyando. Las demás, no me interesan, que hagan lo que quieran”, señaló De Lara, en charla exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

A inicios de 2022, World Aquatics desconoció a Kiril Todorov como presidente de la FMN y creó un Comité Estabilizador encargado de velar por los atletas mexicanos, el cual no es respaldado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), pero sí por el Comité Olímpico Mexicano (COM).

Miguel confesó que estos problemas de escritorio le afectaron en el tema económico, al perder la beca que le daba la Conade: “No era mucho, pero sentí el golpe, porque estaba apretado”.

Esto no fue impedimento para prepararse y cumplir su sueño olímpico. Buscó el apoyo de entes privados. Además, enfocó su preparación para que la presión “no entrara en mi mente” y, como resultado a esta estrategia, logró alcanzar la marca A en los 200 metros pecho.

“Una de las cosas que hice fue no memorizar ninguna marca olímpica, por prevención, para no crear una barrera mental. En el selectivo, iba enfocado en lograr el 2:10 minutos, pero al final con el 2:09.60 quedé incrédulo por varios días”, afirmó.

De Lara continuará “tranquilo” la preparación a sus primeros Juegos Olímpicos, al ya tener asegurado su boleto para la justa que se celebrará en París.