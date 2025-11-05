México vs Países Bajos: Horario y canales para ver EN VIVO la Semifinal del Mundial Sub 17, HOY, miércoles 5 de noviembre

La Selección Mexicana Femenil Sub 17 está a 90 minutos de regresar a una Final de Copa del Mundo, y esta tarde podría conseguirlo en Marruecos.

El equipo nacional enfrenta a Países Bajos en ronda de Semifinales, equipo al que ya derrotó (0-1) en Fase de Grupos, en un agónico partido que se definió con un gol al minuto 87.

El partido será complicado para las dirigidas por Miguel Gamero, que han convertido apenas tres goles en los cinco partidos que llevan en este Mundial Sub 17. Un gol ante Países Bajos, otro ante Camerún y uno más frente a Paraguay.

En su debut frente a Corea del Norte cayeron 2-0 y ante Italia el duelo se definió en penaltis luego de un empate sin goles en el tiempo regular.

Esta ha sido la mejor participación de México en el Mundial de la categoría, desde Uruguay 2018, cuando llegaron a la final y la perdieron ante la Selección de España. En las últimas dos ediciones no habían superado la primera ronda.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Países Bajos?

México quiere llegar a otra final de Copa del Mundo en la categoría Sub 17, algo que no han conseguido en ninguna otra categoría.

Tan sólo en la rama varonil la Selección Mexicana ya suma cuatro finales en Mundial, de las cuales han ganado dos: Perú 2005 y México 2011.

Te contamos todos los detalles para ver este encuentro entre México y Países Bajos por el boleto al Mundial de Marruecos 2025.