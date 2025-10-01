México vs España: Horario y canales para ver EN VIVO el Mundial Sub 20, HOY, miércoles 1 de octubre

Más Información
Diana Flores y su camino hacia convertirse en el rostro de la NFL; desea luchar por medallas en Los Ángeles 2028
Luego de su presentación ante Brasil (2-2), la Selección Mexicana encarará su segundo compromiso del Mundial Sub 20 Chile 2025 ante el combinado de España.
El equipo europeo cayó ante Marruecos (2-0) en su debut, dejando muchas dudas, pero esta tarde en el estadio Nacional buscará limpiar su imagen e intentar seguir con vida en la justa de la categoría.
Ni el capitán, Iker Bravo, delantero del Udinese, ni el extremo del Deportivo de La Coruña David Mella o su compañero del Girona, Joel Roca, lograron en ningún momento crear peligro.
México quiere seguir pretende mantener frente a España la imagen agresiva que mostraron ante el conjunto sudamericano en su debut.
Una victoria le permitiría al Tricolor llegar a la última jornada con cuatro puntos, con la clasificación amarrada y con opciones de disputarse el liderato del grupo con Marruecos en la ultima fecha.
¿Cuándo y dónde ver el México vs España?
Marruecos, que ganó con solvencia a España en la primera jornada y lidera el Grupo C, tratará de confirmar su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20 frente a una Brasil apurada tras su empate con México; 'la rojita' se juega gran parte de su futuro en el torneo.
- Fecha: Miércoles 1 de octubre
- Horario: 14:00
- Transmisión: Canal 9, TUDN y ViX Premium
