Más Información

Efraín Juárez sobre que Pumas perdiera invicto con Toluca: “Jugamos de tú a tú con el mejor de México”

Efraín Juárez sobre que Pumas perdiera invicto con Toluca: “Jugamos de tú a tú con el mejor de México”

Esto gastó Cristiano Ronaldo en su lujoso y exclusivo avión privado

Esto gastó Cristiano Ronaldo en su lujoso y exclusivo avión privado

México vs Dodgers: Horario y canales para ver EN VIVO a la Selección Mexicana de Beisbol, HOY miércoles 4 de marzo

México vs Dodgers: Horario y canales para ver EN VIVO a la Selección Mexicana de Beisbol, HOY miércoles 4 de marzo

Harry Maguire, del Manchester United, condenado a 15 meses de prisión suspendida en Grecia

Harry Maguire, del Manchester United, condenado a 15 meses de prisión suspendida en Grecia

Kiana Palacios deja al América Femenil en transferencia con cifra récord al Utah Royals

Kiana Palacios deja al América Femenil en transferencia con cifra récord al Utah Royals

La continúa este miércoles con su preparación antes del debut en el Clásico Mundial 2026.

Hoy, la novena comandada por Benjamín Gil enfrentará a Los Ángeles Dodgers en su último juego de exhibición antes de presentarse este viernes en el Mundial frente a Gran Bretaña.

Ayer, el equipo nacional disputó su primer duelo de preparación contra los Arizona Diamondbacks y se presentó con triunfo (6-3), en un partido que mostraron poder a la ofensiva y la rotación se comportó estable para el primer duelo.

Lee también

México enfrentará hoy a los bicampeones de las Grandes Ligas que tendrán en el montículo a Tyler Glasnow; buena prueba para la ofensiva tricolor.

El equipo de Gil saldrá de esta forma al diamante: Jarrón Duran, Luis Urías, Jonathan Aranda, Alejandro Kirk, Rowdy Téllez, Nacho Álvarez, Julián Ornelas, Alek Thomas, Joey Ortiz y el abridor será Brennan Bernardino.

Después de su debut el viernes en Houston contra la novena británica, México enfrentará el domingo 8 de marzo a Brasil, un día después a Estados Unidos y el miércoles 11 cerrará su fase de grupos contra la Selección de Italia.

Lee también

¿Cuándo y dónde ver el México vs Dodgers?

La Selección Mexicana de Beisbol quiere sumar otra victoria antes de su debut en el Clásico Mundial.

  • Fecha: Miércoles 4 de marzo
  • Transmisión: ESPN, Disney+ y MLB TV
  • Horario: 14:05 (tiempo del centro de México)
Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS