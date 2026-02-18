México se corona en el Panamericano de Ciclismo de Pista 2026 con el equipo femenil de velocidad

México inició con paso firme su participación en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2026, celebrado en Chile, al conquistar su primera medalla de oro.

El triunfo llegó en la prueba de velocidad por equipos, donde las representantes nacionales demostraron su calidad y potencia frente a las mejores del continente.

El conjunto integrado por Yuli Verdugo, Jessica Salazar y Daniela Gaxiola ofreció una actuación brillante en el Velódromo de Peñalolén, imponiéndose con autoridad y dejando una marca de 47 segundos y 162 centésimas, tiempo que les aseguró el reconocimiento del público y el lugar más alto del podio.

Este resultado no solo refuerza el prestigio del ciclismo femenil mexicano, sino que también marca un inicio alentador para la delegación nacional en el certamen.

Con esta victoria, México envía un mensaje claro: está listo para competir y brillar en cada prueba del Panamericano, dejando con el segundo lugar a la representación de Colombia y en tercero cerrando el podio a Estados Unidos.

La actividad de la delegación mexicana seguirá en los siguientes días, en los que se podría ver más buenos resultados en pruebas individuales con miras competencias en el resto del 2026.