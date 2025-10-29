México no tiene margen de error para conseguir su boleto a cuartos de final del Mundial Femenil Sub-17

La ilusión tricolor está más viva que nunca. La Selección Mexicana Femenil afronta un enorme reto esta mañana, cuando se vea las caras con Paraguay, en los octavos de final de la Copa del Mundo Sub-17.

El equipo que dirige Miguel Gamero tendrá que mejorar el funcionamiento que tuvo en la fase de grupos, ya que en los dos partidos que ganó (Países Bajos y Camerún), sufrió para anotar, y en la derrota padecida (Corea del Norte), mostró fragilidad defensiva.

En este duelo contra la Albirroja, ya “no hay margen de error”, por lo que, al interior del vestuario, son conscientes de que necesitan encararlo de la mejor manera posible. “[Vamos a] afrontarlo con la responsabilidad de que es un partido definitivo. El que gane continúa y el que no, está fuera. Es nuestra final. Haremos un buen partido para lograr el objetivo, que es estar en la siguiente ronda”, declaró el timonel.

Sobre Paraguay, que se mantiene invicto en la justa mundialista con dos victorias (Zambia y Nueva Zelanda) y un empate (Japón), Gamero prefiere centrar la atención en su equipo, porque “en estas instancias, cualquier rival es peligroso.

“Independientemente del que esté enfrente, [debemos] salir con todos los cuidados que se requieren; en zona defensiva y en zona ofensiva ser determinantes para resolver el partido”, mencionó.