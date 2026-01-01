Mazatlán FC recibe el 2026 con mensaje de despedida: "Qué venga lo que tenga que venir"

El 2026 será un año de cambios en el futbol mexicano, que después de la Copa del Mundo verá la desaparición del Mazatlán FC, tras confirmarse la venta de su plaza en la Liga MX al Atlante, que regresará a la Primera División en el segundo semestre de ese año.

Con seis años de vida, el equipo fundado el 2 de junio de 2020 y que llegó a la máxima categoría tras la mudanza de la franquicia de Monarcas Morelia, concluirá su etapa.

A pesar de la salida de varias de sus figuras y del entrenador Robert Dante Siboldi para el Clausura 2026, los jugadores que aún pertenecen a la institución trabajan en el arranque del torneo, que permitirá a los aficionados ver por última vez a clubes como América, Cruz Azul, Pumas y Chivas en la cancha de El Encanto.

El difícil escenario se reflejó en redes sociales, plataforma en la que el equipo dedicó un emotivo mensaje en vísperas de la llegada de un nuevo año, mismo que fue tomado por los seguidores como una despedida.

"¡Qué venga lo que tenga que venir! Les deseo un 2026 lleno de salud, éxitos y grandes momentos. Nunca se rindan y cuando enfrenten adversidades siempre las puedan superar", se lee en la publicación que se llenó de comentarios.

" Parece que te estás despidiendo de nosotros", "Será un año arrebatado… nos vemos en febrero, mis potros morados del Morelia" y "Será raro ver al Atlante jugar en Mazatlán un semestre", fueron algunos comentarios con los que los fanáticos del balompié respondieron.

El equipo morado iniciará el semestre en casa, frente a Juárez FC el próximo viernes 9 de enero, en un duelo en el que se espera una buena entrada por parte de los aficionados locales.