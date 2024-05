Max Verstappen, tras la clasificación de la carrera sprint del GP de Miami: "He sentido que era una vuelta bastante mala"

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del mundial y que saldrá primero en la carrera al esprint de este sábado, aseguró que en el único intento realizado en la ronda final de la clasificación sintió que era ”una vuelta bastante mala” y ”no tenía la impresión” de poder pelear por la primera plaza.

“He sentido que era una vuelta bastante mala, pero ha sido una sesión muy difícil de calentar neumáticos. No me he sentido muy bien en la segunda sesión -de clasificación- y no me había sentido mucho mejor en la ronda final”, subrayó Verstappen nada más conocer que saldrá primero este sábado en la carrera al esprint.

Así, explicó que era consciente de que había mejorado algo al poner las gomas blandas en la última ronda de clasificación, puesto que en las dos primeras era obligatorio rodar con medios, pero en cualquier caso se mostró satisfecho de esa primera plaza, aunque no la disfrutó pilotando, según él mismo reconoció.

“Me he sentido muy cómodo en los libres pero no tanto en la sesión”, insistió Verstappen, que señaló que tras los primeros entrenamientos libres tenía ”confianza de poder ir a por la pole, pero en la qualy no”, aunque concluyó que en cualquier caso pudieron llevarse la victoria y dijo no saber qué les pasó a los demás monoplazas para no poder mejorar su tiempo.

