Max Verstappen se sincera, tras ganar en el GP de Emilia-Romaña; "El coche ha funcionado realmente bien"

El cuádruple campeón del mundo neerlandés de Fórmula Uno Max Verstappen (Red Bull), flamante ganador del Gran Premio de la Emilia-Romaña, el séptimo del Mundial, declaró este domingo en el circuito de Imola que "el coche ha funcionado realmente bien, al igual que la ejecución completa de la carrera".

"La salida en sí misma no fue especialmente buena, pero cuando aún estaba en la trazada exterior, o básicamente la trazada normal, me dije 'voy a intentarlo por fuera'; y me salió realmente bien", comentó el astro neerlandés, de 27 años, que, en la carrera número 400 de su escudería en la F1, elevó a 65 su tercera mejor marca histórica de victorias en la categoría reina al lograr su segunda de la temporada en Imola.

"Eso, por supuesto, desató nuestro ritmo, porque una vez que teníamos el liderato, el coche iba bien", comentó el ídolo deportivo de los Países Bajos, que había salido segundo y que, con un monoplaza inferior a los McLaren, los relegó al segundo y al tercer puesto, que ocuparon, respectivamente, el inglés Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, líder del campeonato.

Max Verstappen conquistó el GP de Emilia-Romagna

"A partir de ahí, pude gestionar bien los neumáticos; y teníamos buen ritmo. Así que, de nuevo, ha sido una brutal progresión desde el viernes; y estoy muy, muy contento con ello", explicó Verstappen, que sigue tercero en el Mundial, ahora con 124 puntos: a 22 de Piastri.

"Luego, el coche de seguridad nos vino muy bien para parar. Y luego, incluso con los neumáticos duros, nuestro ritmo era muy fuerte. Aunque luego, claro, salió el coche de seguridad y todos nos reagrupamos. Pero incluso entonces, en la resalida, creo que lo gestionamos todo muy bien; y pudimos llevarla (la victoria) hasta casa", manifestó 'Mad Max' este domingo tras ganar por cuarta vez en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari.

"Estoy increíblemente orgulloso de todo el mundo. Ha sido una semana muy importante para nosotros. El coche ha funcionado realmente bien. Y creo también que la ejecución completa de la carrera; cuándo parar y los 'pit stops' en sí mismos, todo salió muy bien", añadió Verstappen tras completar otra lección magistral de pilotaje en Imola.