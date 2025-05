Checo Pérez fue "investigado" en el Gran Premio de Emilia-Romaña; así fue su "regreso" a la Fórmula 1

El volante mexicano, Sergio Pérez, se mantiene como el “gran ausente” en la actual temporada de la Fórmula Uno. Y aunque ya no tiene asiento, su “fantasma” todavía ronda en la máxima categoría del automovilismo: durante la clasificación del Gran Premio de Emilia-Romaña, su apellido apareció en la transmisión internacional.

En lo que representó un error de gráfico, se transmitió la leyenda de “FIA STEWARDS: no further investigation. Pérez, Norris, impeding”. Es decir, que no habría una investigación a fondo por un supuesto accidente entre “Checo” y Lando Norris.

Esto sucedió durante la Q1 que se celebró en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

El error en la transmisión despertó un debate en redes sociales. Y es que, en diciembre del año pasado, Pérez y Red Bull partieron caminos. Si bien el piloto mexicano confesó que tiene sus opciones abiertas, todavía no se sabe si regresará al deporte motor o no.

Lo cierto es que, mientras estaba siendo “investigado” por un bloqueo contra Norris, “Checo” se encontraba disfrutando de la pausa. A través de sus historias de Instagram, compartió imágenes de sus “vacaciones”.

Hasta este momento, una de las opciones que más resuenan para que el volante regrese a la Fórmula Uno es Cadillac. Sin embargo, será cuestión de tiempo para saber qué será del futuro de Sergio Pérez.

Lee también Pato O'Ward avanza al Fast-12; luchará por la pole en las 500 Millas de Indianápolis

POR FORTUNA, ¡NO HAY INVESTIGACIÓN CONTRA CHECO!😬🖐️🇲🇽



Sergio Pérez, tal vez en pleno desayuno, se enteró que los comisarios dejaron sin efecto la pesquisa por obstrucción con Lando Norris en Emilia Romaña🤣💥...#F1xFSMX pic.twitter.com/R47qoOHUzv — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 17, 2025

Así se dio la respuesta en redes sociales, tras el error en la transmisión del Gran Premio de Emilia-Romaña





Orales, que padre que no hay investigación entre Pérez y Norris. pic.twitter.com/g0q8BwKAKE — Medina (te extraño Checo) (@1611_medi) May 17, 2025

Checo Pérez viendo que está en investigación por la FIA mientras toma el sol 😅#ImolaGP pic.twitter.com/RQbzR0XfSB — F1 Vice (@F1Vice) May 17, 2025