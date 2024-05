Max Verstappen reconoce que vivió un "mal día" en el Gran Premio de Miami

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) afirmó este domingo, tras quedar segundo en el Gran Premio de Miami, que no fue su ”mejor fin de semana en cuanto a ritmo de carrera”, pero aseguró que volverán ”más fuertes” en el próximo gran premio, el de la Emilia Romaña, en Italia.

”Ha sido un mal día”, reconoció Verstappen, que se alegró por la victoria del británico Lando Norris (McLaren), que ”estaba volando” y que “se merecía” un triunfo que, auguró, ”no será el último” y se mereció este domingo, según explicó el neerlandés.

Así, comentó que “a veces ganas y a veces pierdes”, pero recalcó que McLaren ”ha traído mejores y parece que funcionan” por lo que incidió en que tienen ”trabajo por hacer” en las próximas semanas tras una carrera ”con mucho subviraje, poco agarre” y bastantes ”cosas que entender”.

”Hoy ha sido complicado. Con los medios no me he sentido todo lo bien. He visto que las vueltas de McLaren iban muy bien y luego en los duros Lando Norris ha ido volando”, concluyó Verstappen.

