México ha demostrado, durante los más recientes años, que posee el talento necesario para competir con las grandes potencias del tiro con arco. Sin embargo, de cara a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, la apuesta es todavía más ambiciosa: Transformar ese potencial en medallas.

Para lograrlo, la Selección Nacional decidió reforzar su estructura con la incorporación del francés Marc Dellenbach, un entrenador acostumbrado a trabajar bajo la máxima exigencia internacional.

El reconocido estratega suma un año trabajando con el equipo recurvo. Un reto muy importante para los deportistas nacionales, quienes —además del idioma— tuvieron que acoplarse a una forma de trabajo completamente distinta.

Con el impulso que le dejaron sus recientes éxitos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de la final de las Copas del Mundo —en Saltillo— aún en el horizonte, Matías Grande habló sobre el impacto que ha tenido la llegada de Dellenbach al equipo nacional.

“Fue complicado al inicio, por el tema del idioma. Por fortuna, sé inglés, pero la comunicación no era la misma, y tuvimos algunas dudas. Sin embargo, él nos dejaba tirar y trabajar con libertad. Venimos haciendo bien las cosas desde hace tiempo; no es que haya tomado a niños que no saben usar un arco. Detrás de nosotros, hay mucho trabajo”, comentó.

Grande compartió la ilusión que le genera cerrar la temporada ante la afición mexicana. El arquero confía en que él y sus compañeros puedan coronar el año con una destacada actuación y una cosecha importante de medallas.

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“Estaré en casa, con toda mi gente. Mi gran deseo, después de lograr la clasificación y mantenerme entre los mejores del mundo durante el año, es ganar una medalla que nos permita cerrar la temporada con una enorme alegría”, dijo.

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