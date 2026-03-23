Matías Almeyda es despedido tras dejar al Sevilla cerca de la zona de descenso en LaLiga

El Sevilla se encuentra sumergido en una fuerte crisis de resultados, por lo que la directiva tomó la decisión de dar un golpe de timón .

Este lunes 23 de marzo, el conjunto blanquirrojo anunció la destitución de Matías Almeyda, luego de la derrota (0-2) con el Valencia en la Jornada 29 de LaLiga.

De esta manera, los nervionenses llegaron a cuatro partidos consecutivos sin poder ganar, con saldo de dos empates (Real Betis y Rayo Vallecano) y dos derrotas (Barcelona y los Murciélagos).

Sin embargo, la situación es todavía más complicada, ya que acumulan una sola victoria (Getafe) en las últimas ocho jornadas de la Temporada 2025-26.

El Sevilla apenas ha podido acumular siete de los últimos 24 puntos que se han disputado, por lo que se encuentra cerca de la zona de descenso.

La escuadra rojiblanca apenas tiene 32 unidades luego de 29 partidos y está a tres puntos del Mallorca, el lugar número 18 de la tabla general de la Primera Divisón de España.

Es decir, está más cerca de los últimos puestos de la clasificación que de los puestos de las competiciones europeas, por lo que es una realidad que no atraviesan por su mejor momento.

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En las siguientes jornadas, los sevillanos enfrentarán al Atlético de Madrid, a la Real Sociedad, al Villarreal, al Celta de Vigo y al Real Madrid, por lo que necesitan sacar la mayor cantidad de puntos para evitar el descenso.

La mala situación del equipo provocó que Matías Almeyda fuera removido de su cargo como director técnico tras haber dirigido partidos oficiales, 29 de LaLiga y tres de de Copa del Rey.

A través de un comunicado, el Sevilla anunció el despido del Pelado en plena temporada, de cara a la pausa por la Fecha FIFA.

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"Le agradecemos su labor y trabajo a Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales", publicaron.

ℹ️ Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC.



Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 23, 2026

Ahora, el Pelado tendrá que buscar un nuevo club, que sería el séptimo en su carrera como entrenador luego del River Plate, del Banfield, de las Chivas, del San Jose Earthquakes, del AEK de Atenas y, por supuesto, del Sevilla.