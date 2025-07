Martinoli comparte la razón por la que llegó a urgencias: "Sentí que iba a morir"

Este verano ha sido distinto para Christian Martinoli y Luis García, ya que emigraron de la televisión a YouTube para poder transmitir los juegos de la Selección Mexicana, así como algunos del Mundial de Clubes para seguir estando cerca de sus seguidores.

A lo largo de estos torneos, la dupla de TV Azteca ha causado gran revuelo por sus transmisiones en la plataforma antes mencionada, ya que los juegos los narran sin ningún tipo de censura, donde aprovechan para hasta contar anécdotas y experiencias personales.

Estas narraciones también han causado grandes polémicas, esto debido que suelen estar llenas de groserías y comentarios subidos de tono, cuestión que ha molestado a unos cuantos internautas, así como a otras figuras de la comunicación.

En la transmisión del partido de la Selección Mexicana frente a su similar de Arabia Saudita, en los cuartos de final de la Copa Oro 2025, Christian Martinoli aprovechó para contar una cómica anécdota que lo llevó a parar a urgencias de un hospital.

¿Qué le pasó a Christian Martinoli?

El cronista deportivo recordó la razón por la cual no se acerca con naturalidad a los árboles, debido a una situación que le ocurrió con una ardilla en un parque.

"El Doctor me dice: '¿Por qué no te acercas a los árboles?' La última vez que me acerqué, me mordió una ardilla, cabr..", explicó Martinoli.

Durante su explicación, el popular narrador de futbol señaló que él se encontraba comiendo una palanqueta que compartió con una ardilla, pero un seguidor se le acercó, ocasionando que se distrajera y en ese momento, el animal lo mordió.

"Me distraje y sácale. La ardilla dijo: ‘Ah, este güey es muy dadivoso, me está dando la palanqueta’... y ¡mocos! Para adentro. Sentí que iba a morir, Doctor".

Este incidente ocasionó que terminara en urgencias del Hospital Español, para ser atendido por un médico y recibir vacunas antirrábicas.

"No saben lo que son cuatro antirrábicas. Ya me saludaban en emergencias", finalizó el comentarista.

Martinoli y el Doctor García seguramente narrarán la final de la Copa Oro entre México y Estados Unidos, la cual se juega este domingo 6 de julio en punto de las 17:00 horas del centro de México.