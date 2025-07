Javier Aguirre desea ganar la Copa Oro por una sola razón; el técnico mexicano quiere validar su trabajo

La Selección Mexicana está en su segunda final consecutiva bajo el mando de Javier Aguirre. El domingo enfrentará a Estados Unidos por el título de la Copa Oro.

Y aunque el objetivo principal del Vasco y del Tricolor es encontrar a los 26 elementos que estarán en la Copa del Mundo 2026, Aguirre quiere ganar el domingo por una razón: validar su trabajo.

“Finalmente hay que empatar esta idea para hacer más fuerte a este equipo. Sería bueno el domingo estar acertados, seguir buscando, entrenando bien, hay que ganar el título para demostrar que nuestro trabajo no es en vano", lanzó tras la victoria ante Honduras en Semifinales.

Además, enfatiza que el compromiso por estar en la Selección Mexicana ha vuelto, la disciplina ya no es tema y busca que todo eso reciba su medalla el próximo domingo en el NRG Stadium.

"Intentar que todos sean importantes, creo que solamente faltan los dos porteros por jugar, pero los veo muy unidos, como una familia, no hay indisciplina, no hay lesiones, el equipo entrena bien, les da orgullo estar en la selección, las familias se acercan y eso nos ayuda”, agregó.

¿Qué es lo que más le ha gustado de la Selección Mexicana?

Javier Aguirre está cerca de cumplir un año desde su regreso a la Selección Mexicana para vivir una tercera etapa como técnico tricolor y hay una cosa que destaca de este corto proceso.

Para el Vasco, la afición es lo que más le ha gustado de esta nueva etapa. El reencontrarse con la fanaticada ha sido lo mejor para el timonel del combinado nacional.

“La afición, de Guadalajara, Puebla, Toluca, Estados Unidos, menos porto alegre y Buenos Aires... es lo que más me ha gustado. No sé si pueda decir que se reconectó, pero cuando vi el número de aficionados me da emoción, me estaré haciendo viejo, pero la afición se va a casa contenta, mañana le van a chingar con la pasión de que ganó su equipo, ese orgullo es lo que me da", concluyó.