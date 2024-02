Martín Anselmi pide calma y mesura ante los buenos resultados: “Mantener los pies sobre la tierra”

Cinco victorias consecutivas en este Clausura 2024, se dice fácil, pero para un equipo como Cruz Azul que es un vaivén de emociones, esto es algo alentador y da esperanzas de lograr cosas importantes. La afición se empieza a ilusionar y antes de que suceda una catástrofe, Martín Anselmi pide calma y poner los pies en la tierra.

“Nosotros elegimos mantener los pies sobre la tierra, mantener la calma. Tenemos un grupo que contagia, un grupo que nos representa dentro del campo de juego. Y eso va más allá de cualquier resultado o de cualquier racha de victorias. Estaría diciendo lo mismo si no se hubiese dado el triunfo hoy, porque al final nos costó encontrar el gol. Pero lo importante es que el equipo dentro de la cancha juegue como entrenamos. Sin importar el rival que está enfrente, que sin lugar a dudas, el de hoy, es uno de los rivales con más jerarquía de la liga”, expresó en conferencia de prensa, después de vencer 1-0 a Tigres.

El estratega cementero, reconoció que el Estadio Ciudad de los Deportes, se ha convertido en una fortaleza y que los jugadores al sentir eso, se motivan a dar un plus en cada compromiso.

Lee también Robert Dante Siboldi critica carga de partidos: “Cruz Azul juega un torneo y nosotros dos”

“A la afición, no nos queda más que agradecerle. Ellos son los que me empujan a ser cada día más valiente, porque así me lo piden toda la semana. Y nos dan ese empujón para repetir esfuerzos, para ir con intensidad, para presionar, para pensar siempre en el arco rival. Y bueno, es una alegría para ellos también”.

Para Martín Anselmi, no hay rival fácil ni difícil, todos tienen su grado de complejidad. Tigres era uno de esos equipos que los pondrían a prueba y para evitar polémica, informó que “Cada partido lo vivo como una final más, tienen todos la misma importancia”.

“Lo dije en la conferencia de prensa pasada. Para mí hoy ganar en el fútbol es muy difícil. Los equipos están cada vez más preparados, porque hay mucha información, porque hay buenos entrenadores, porque hay buenos jugadores. Entonces, para mí sería una falta de respeto decir que sí, porque Mazatlán nos complicó el partido, porque Xolos hasta el final nos hizo frente, porque en Querétaro empezamos perdiendo, porque San Luis nos costó quitar la pelota y hoy a Tigres nos costó hacer el gol”.

Lee también André Jardine rompe el silencio sobre el tema de Cabecita Rodríguez en América

¿Le importa terminar el torneo como líder del Clausura 2024?

Al momento, Cruz Azul es líder a falta de lo que pase en el duelo entre Rayados y Toluca que cierran la jornada 7. Y a pesar de estar en lo más alto, no le toma importancia.

“Nosotros queremos ser competitivos y eso a la larga lo voy a llevar hacia algún lugar. No miramos la tabla en ese sentido, porque es un torneo que tiene un reglamento en el cual al final de la fase regular, clasifican ciertos equipos a un playoff. Nuestro objetivo es estar ahí y terminar primero, segundo, tercero, al final. Entre comillas es anecdótico, porque después cualquier rival al que te toque es difícil. Entonces, no, con tranquilidad en ese sentido”.