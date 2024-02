Robert Dante Siboldi critica carga de partidos: “Cruz Azul juega un torneo y nosotros dos”

“No es pretexto, no quiero plantear por el pretexto, no quiero ponerle excusas, simplemente Cruz Azul juega un torneo y nosotros dos”, fueron las palabras con las que inició la conferencia de prensa Robert Dante Siboldi, en referencia a que no ha tenido tiempo suficiente para preparar los partidos y descansar adecuadamente.

Para este 2024, los felinos están disputando dos torneos; la Concachampions y la Liga MX. En la primera avanzaron a los octavos de final y en la segunda marchan en el quinto puesto con 14 unidades, peleando la parte alta.

“Me preocupa que no tengamos suficientes tiempos para el descanso, para la preparación y no tenemos tiempo para entrenar, para trabajar, no tenemos semana completa, estamos en dos torneos, pero eso lo sabemos nosotros. La realidad es que hoy no estuvimos bien, es el quinto partido de 7 fechas que jugamos de visitante en el torneo local, tenemos un trajín importante, creo que hoy lo sentimos y Cruz Azul jugó muy bien, mucho mejor que nosotros. Tuvimos nuestras chances, muy pocas", aseguró en conferencia de prensa.

Y agregó: “La liga hace todo lo posible para que los equipos de la Liga MX estén de la mejor manera para los dos torneos, pero tenemos un plantel vasto, con calidad y el arte de esto es llevar la dosificación justa. Hoy anduvieron varios muchachos que les costó y se sintió la carga de partidos sin sumar o contar con la poca preparación previa del torneo. Vamos a seguir dando pelea porque tenemos un plantel para pelear en los dos. Sin duda que duele, duele mucho. Sigo estando muy orgulloso de mis jugadores”.

Finalmente, el Siboldi confesó que no le sorprendió el parado táctico de Cruz Azul, ya que lo habían analizado bien, pero insistió en que la seguidilla de partidos le está afectando a su plantel.

“No me sorprendió porque es lo que venimos viendo, lo que estudiamos bien, lo analizamos bien. Sabemos que viene ganando triunfos en base a su dinámica, a su presión alta, a salir jugando con claridad. Sin duda que nos costó, bueno, nos costó todo, nos costó el aspecto físico, lo futbolístico, la cancha. Sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival que iba a dejar todo en la cancha, y como lo viene jugando bien, lo viene haciendo bien, entonces sabíamos que iba a estar difícil. Había que igualarle, y salimos a plantear un partido de presionados en su salida. No pudimos, no fuimos intensos, pero bueno, también es entendible.. Cerrar justo en la Ciudad de México contra Cruz Azul no era fácil para nosotros. Teníamos la idea de sacar un buen resultado, pero no se dio, hay que seguir, hay que seguir todo”.

