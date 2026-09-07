Luego de tocar el cielo con Cruz Azul y convertirse en un auténtico referente para la afición celeste, Martín Anselmi no ha logrado recuperar el nivel que mostró durante su etapa en la Liga MX, acumulando una serie de resultados decepcionantes en Europa.

El técnico argentino, que dejó a La Máquina para asumir el mando del Porto de Portugal, tuvo una breve etapa en el club lusitano antes de ser destituido debido a los malos resultados. Ahora atraviesa un nuevo momento complicado en el futbol español.

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Anselmi dirige al Elche, equipo que ocupa la decimonovena posición de LaLiga tras cuatro jornadas, con apenas un punto conseguido. El arranque ha encendido las alarmas y la presión por parte de la afición comienza a aumentar.

De acuerdo con medios locales, tras la derrota en casa por 2-3 ante la Real Sociedad, una parte importante de la grada mostró su descontento con el estratega argentino e incluso pidió su salida ante la falta de resultados positivos.

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El malestar también se ha trasladado a las redes sociales, donde algunos grupos de aficionados han solicitado a la directiva un cambio en el banquillo, al considerar que Anselmi no ha logrado consolidar un proyecto competitivo en el futbol europeo.

El próximo compromiso del Elche será frente al Athletic Club, un rival ubicado en la zona media de la clasificación y ante el que los ilicitanos buscarán sumar sus primeros tres puntos de la temporada y aliviar la presión sobre su entrenador.