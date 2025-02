Mario Carrillo protagonizó un ataque de risa en pleno programa en vivo.

El exentrenador y analista de ESPN estaba como invitado en 'Cronómetro', cuando pasó de la seriedad a la risa en cuestión de segundos; una romántica canción fue la culpable.

Aprovechando que era el fin de semana del 14 de febrero, del Día del Amor y la Amistad, en el mencionado espacio de la cadena deportiva hicieron una dinámica llamada "La mejor unión del deporte", donde la idea era hablar de fichajes importantes como el que sucedió con Santiago Giménez y el AC Milan en el futbol o el de Luka Doncic con Los Ángeles Lakers en la NBA.

Lee también Chivas perdió de último minuto contra Toluca y es víctima de LOS MEMES; estos son los mejores

¿Por qué le dio un ataque de risa a Mario Carrillo?

En cuanto pasaron al bloque para mencionar la mejor unión del deporte, de fondo sonó una romántica, misma que causó la tremenda risa en el exestretaga de las Águilas del América.

"Esta música no es tanto de amor eh, no es tanto de amor, ya va más adelantada", comentó el 'Capello', quien no pudo contenerse y sólo agregó: "Perdón, perdón".

El momento no pasó desapercibido y rápido apareció en las redes sociales, donde el breve clip se hizo tendencia.

@espnmx ASÍ SE VE UN ATAQUE DE RISA EN VIVO 🤣 🤣 🤣 Qué momento nos regaló el Profe Mario Carrillo en este San Valentín 👌 ❤ ♬ sonido original - ESPN México

Lee también Alexis Vega revela cómo lo echó Fernando Hierro de Chivas; “yo me quería quedar”, asegura

Mario Carrillo, un hombre de polémicas en la televisión

No es la primera vez que Mario Carrillo protagoniza un momento así en su paso por ESPN.

El técnico alguna vez se enfrascó en una dura discusión con Jorge Pietrasanta en el programa Futbol Picante, y también se ha enganchado con conductores como Álvaro Morales.

Carrillo es parte de los analistas que tiene la cadena de las letras rojas en México, donde también aparecen José Luis Sánchez Solá 'Chelís', Francisco Gabriel de Anda o Ricardo 'Tuca' Ferretti'.