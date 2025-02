Alexis Vega revela cómo lo echó Fernando Hierro de Chivas; “yo me quería quedar”, asegura

Las indisciplinas y su bajo rendimiento llevaron a que Alexis Vega quedara fuera de las Chivas hace algunos torneos.

El atacante, quien regresó al Toluca, reveló cómo fue el momento en que le dijeron los directivos rojiblancos que ya no lo querían con ellos y también fue autocrítico al calificar su paso por el Deportivo Guadalajara.

"Mi paso por Chivas fue bueno y malo. Malo porque no conseguí poder quedar campeón con el equipo y bueno, también yo digo, porque durante mucho tiempo tuve esa personalidad para poder destacar en momentos complicados que el equipo que estaba pasando", contó el delantero de los Diablos Rojos en entrevista con Christian Martinoli de TV Azteca.

Alexis Vega asegura que en Chivas le decían "ser el mejor de la Liga MX"

En esa misma charla Alexis Vega confesó que en los buenos tiempos, la directiva del Rebaño Sagrado le hacía sentir "el mejor futbolista de la Liga MX".

"También fue un momento muy bonito para mí porque la directiva que estaba en ese momento, el dueño (Amaury Vergara), me hacían saber que yo era el mejor jugador de la liga. Y bueno, en ese momento tomé la decisión de quedarme porque sentí ese cariño hacia el club, hacia las personas, mis compañeros, la afición".

Alexis Vega contó cómo lo echó Fernando Hierro del equipo

Alexis Vega recordó cómo el entonces director deportivo de las Chivas, Fernando Hierro, lo echó del club.

"Yo creo que después del Mundial (Qatar 2022), un año, no tuve mi mejor momento. Y después pasa el tema de la supuesta indisciplina aquí en Toluca, en el cual muchas cosas que dijeron no fueron ciertas. De hecho yo hablé con Fernando Hierro, le dije que yo me quería quedar en el club y ahí yo tuve un no. 'Queremos que salgas, queremos que venga otro jugador a cambio tuyo o poder dejar algo de dinero para que el club pueda traer a más jugadores'", apuntó.