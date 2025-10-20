Mariners vs Blue Jays: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, HOY, lunes 20 de octubre

Blue Jays y Mariners han llegado hasta las últimas instancias para definir al monarca en la Liga Americana y rival de los Dodgers en el Clásico de Otoño. La Serie de Campeonato del nuevo circuito se definirá esta noche en el Roger Centre de Toronto.

Ambas novenas presumen tres triunfos en la antesala de la Serie Mundial. Mientras el conjunto canadiense busca llegar a esta instancia por primera vez desde 1993, el equipo de Seattle sueña con disputar su primer Clásico de Otoño en este histórico 2025.

Para ello ambos managers asignaron a experimentados abridores para el duelo monticular de este lunes. Por Toronto será Shane Bieber quien en esta Postemporada suma 8.2 entradas de labor en dos aperturas con los Blue Jays. Bieber además registra 10 ponches en este mes de octubre y tiene una efectividad de 4.15.

Del otro lado estará el diestro de 27 años, George Kirby, quien en tres aperturas ha trabajado 14 innings completos con 18 ponches en su cuenta. Kirby tiene marca de 0-1 como abridor en este mes de octubre y su efectividad está por los cielos con un 7.07 de porcentaje de carreras limpias permitidas.

Esta noche Roger Centre conocerá al rival de los Dodgers de Los Ángeles en la que será una Serie Mundial inédita en el beisbol de las Grandes Ligas.

Habrá representación mexicana en la Serie Mundial

Independientemente del resultado del séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, habrá un pelotero nacido en México disputando el Clásico de Otoño.

Los Mariners presumen en sus filas al lanzallamas Andrés Muñoz como su flamante cerrador. El mochitense de 26 años busca convertirse en el primer pitcher nacido en México con tres salvamentos en una misma Postemporada, récord que de momento comparte con Roberto Osuna (2) , quien lo logró en 2019 con los Astros de Houston.

Del otro lado se encuentra el tijuanense Alejandro Kirk, quien es el receptor titular de los Blue Jays y que también tiene una marca por romper en esta Postemporada. El 'Capitán' suma tres cuadrangulares en este mes de octubre, marca que comparte con el histórico Vinicio Castilla, quien conectó el mismo número de palos de vuelta entera en 1995 con los Rockies de Colorado.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana?

Toda la Postemporada en la Liga Americana ha sido transmitida por Fox y Caliente.TV y el séptimo duelo de la Serie de Campeonato no será la excepción.

