Marco Verde reconoce sentirse feliz de poder presentarse ante su afición; “Estoy contento porque me van a apoyar”

A un año de distancia de la histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, la vida de Marco Verde dio un giro de 180 grados. Dejó de ser un boxeador amateur para dar el salto al profesionalismo y ser entrenado por Eddy Reynoso, una de las piezas fundamentales del Canelo Team. En esta nueva etapa de su carrera, buscará su primer triunfo en México.

Si bien debutó el pasado 3 de mayo en Arabia Saudita con una victoria por nocaut sobre el filipino Michel Polina, Verde tiene su primer reto profesional en México el próximo 12 de julio en el gimnasio Juan S. Millán de Culiacán, Sinaloa, contra el venezolano Humberto Díaz, quien presume un récord de ocho victorias y dos derrotas.

“Estoy feliz de regresar a Sinaloa, tiene bastante que no peleo acá, estoy contento porque siento que la gente me apoyará bastante, acá les encanta el boxeo y busco hacer una buena función” declaró. Eso sí, no promete noquear, pero está enfocado en salir victorioso.

Verde reconoció la importancia de Eddy Reynoso para el cambio de amateur a profesional. “El primer consejo de Eddy fue ir poco a poco, sin prisa, con paso firme. Confío en él plenamente”.