Candelaria Rivas, sin experiencia; gana los 63K del Ultramaratón en Guachochi

Sin experiencia previa, pero con determinación pura, Candelaria Rivas Ramos, originaria de Guadalupe y Calvo, logró conquistar los 63 kilómetros del Ultramaratón de los Cañones.

Con un tiempo de siete horas y media, cruzó la meta en la plaza municipal de Guachochi.

A sus 30 años, Candelaria debutó en este tipo de carreras y lo hizo con victoria. “Realmente estoy muy contenta. Este triunfo se lo dedica a mi familia”, expresó emocionada tras finalizar el recorrido, luego de vencer a corredoras más experimentadas.

El trayecto para competir fue tan desafiante como la propia carrera. “Llegué con mi esposo desde el municipio de Guadalupe y Calvo a una comunidad que se llama Choreachi. Del otro lado de la barranca de la Sinforosa”, relató sobre su largo traslado.

Solo para llegar a Guachochi, la atleta recorrió 14 horas a pie desde su comunidad, esfuerzo que deberá repetir para regresar. Su triunfo fue reconocido con un premio de 7 mil pesos, bolsa de esta edición.

Candelaria destacó su voluntad y compromiso. “Ya conocía la carrera que se da aquí cada año. Nunca había participado, pero llegué este año a inscribirse ahí por el mes de abril”, enfatizó la ganadora.

La historia de Candelaria también está marcada por el ejemplo de otros, quienes al ver que regresaban con medallas, se inspiró a participar y dejar lo mejor de ella. “Me daba cuenta cómo mis compañeros ganaban y corrían todos los años”.

No entrenó con tecnología ni en pistas modernas, pero su constancia y el ejemplo de sus seres queridos fueron clave. “Eso me animó más. Mi familia me animó este año a venir a convivir”.

La edición 2025 del Ultramaratón vio nacer a una nueva figura. Desde lo profundo de la barranca de la Sinforosa, Candelaria Rivas llegó, corrió y ganó.