Marco Verde promete dar show en su casa; peleará en Mazatlán contra Raphael Igbokwe

El próximo 13 de diciembre, Marco Verde tendrá su cuarta pelea como profesional —todas en 2025— en el CUM Centro de Usos Múltiples en su tierra natal Mazatlán, Sinaloa, frente al estadounidense Raphael Trouble Igbokwe, con récord de 17 victorias (siete de ellas por la vía rápida) y seis derrotas (tres por nocaut).

En su año debut como profesional, el medallista olímpico derrotó en el primer round a Michel Pollina; a Cristian Montero por decisión unánime y a Sona Akale por nocaut técnico en su primera pelea en Las Vegas, cuando fue parte de la cartelera que estelarizó el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford.

En conferencia de prensa, Green confesó que no ha descansado desde su primera pelea en mayo, pero aseguró que está listo para dar un gran espectáculo en la tierra que lo vio nacer. “No me puedo confiar y no dar mi máximo, quiero que Mazatlán se lleve una gran función”, declaró Marco.

Una vez más, el llamado a ser la nueva cara del boxeo mexicano, enfrentará a un pugilista de mayor experiencia, pero reconoce que forma parte de los retos que debe tomar para seguir creciendo como púgil. “Un boxeador tiene que aceptar cualquier desafío, no me presiona ni da miedo, me da experiencia. Este es un gran rival, porque ya le ha ganado a varios invictos y tiene peleas a 10 rounds, cuando yo vengo todavía con seis, entonces es una gran oportunidad y será una gran pelea”, agregó. “Rafael tiene más experiencia en lo profesional y es lo que busco, escalar a grandes peleas, clasificarme, y no puedo evitar peleas”, finalizó.