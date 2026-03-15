Marco Verde mantiene su invicto tras derrotar por decisión unánime a Alexander Moreno

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Después de ganarse los corazones del público mexicano gracias a su actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024, el pugilista Marco Verde se alzó como la nueva promesa del boxeo mexicano y desde que se convirtió en profesional, ha estado a la altura de las expectativas.
Ahora, firmó su quinta victoria como profesional al derrotar por decisión unánime al colombiano Alexander Moreno en una pelea de peso medio pactada a ocho episodios.
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'El Green' peleó nuevamente en territorio azteca, esta vez en Guadalajara, y le regaló a la afición su quinta victoria profesional.
Llamado a ser la nueva cara del boxeo, el nacido en Mazatlán se mantiene invicto y con paso firme dentro de su división.
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