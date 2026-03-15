Rubén García Jr conquista San Luis Potosí con victoria en la NASCAR México Series 2026

El Súper Óvalo de San Luis Potosí volvió a ser protagonista de una emocionante carrera en el inicio de la NASCAR México Series 2026, donde Rubén García Jr. alzó el trofeo del primer lugar. Dentro del podio también apareció Eloy Falcón en segundo y el tercer puesto fue para Rodrigo “El Rayo” Rejón.

“Empezamos el año con el pie derecho y de aquí para adelante. Muchas gracias a todos los que vinieron con playeras y pancartas del número 88, eso significa mucho para mí”, expresó el ganador del evento.

Julio Rejón, poleman de la tarde, tuvo un domingo para el olvido en la primera fecha del serial tricolor. En la vuelta cinco, el piloto de JV Motorsports comenzó a ser rebasado por el resto del pelotón, por un supuesto problema en el motor. Afortunadamente alcanzó a llegar a los pits para una inspección rápida por parte de su equipo, se reintegró a la carrera y un par de giros más tarde abandonó.

Lee también Everardo Fonseca gana primer carrera de NASCAR Trucks México 2026

Tras el abandono de Rejón, Xavier Razo tomó la punta de clasificación de la vuelta 7 a la 18 cuando pasó a manos de Rubén García Jr., el cinco veces campeón de la categoría y de los más consentidos por parte de la afición de NASCAR México.

En la vuelta 90 llegó el stage, donde todos los autos de la parrilla se fueron a los pits por alrededor de cinco minutos y en esa instancia el podio lucía así: Max Gutiérrez, Alex de Alba y Rodrigo Rejón.

¡Rubén García Jr gana La Potosina 200! 🏆



El cinco veces campeón de la NASCAR México Series, conquistó la primera carrera de la temporada 2026. 💪🏻 pic.twitter.com/R74wwl8xwX — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 15, 2026

En el desarrollo de la carrera, los seguidores potosinos sufrían junto a Alex de Alba, ya que el piloto local tuvo una complicada tarde en casa. Aunque llegó a la “pausa” dentro del podio, el volante de AGA Racing se vio rezagado una vez reiniciada la carrera y de a poco comenzaba a perder terreno.

El cierre fue una dura pelea entre Julio Rejón y Rubén García Jr. que en los últimos dos giros alternaron el primer puesto, pero a la hora de ver la bandera a cuadros, el de la Ciudad de México ganó por unos metros e hizo que la afición eruptara al verlo cruzar la meta en el primer puesto.

Lee también El Azteca se prepara para volver y presume marcador del México vs Portugal

Regina Sirvent suma su primer podio de 2026

La categoría Challenge de NASCAR México también tuvo un día caótico y emocionante. Víctor Bárrales se consolidó como el ganador de la primera fecha, algo sumamente especial al ser de San Luis Potosí y ganar frente a su gente.

El novato Mateo Girón se subo al podio en el segundo lugar, luego de una estupenda actuación. Para cerrar, Regina Sirvent conquistó el tercer puesto, y así arrancar de gran manera la campaña.

Lee también Se cancela la Finalissima entre Argentina y España; tras ampliación de la guerra en Medio Oriente