Marco Verde está listo para dar una gran función en su cuarta pelea como profesional

El próximo 13 de diciembre, Marco Verde tendrá su cuarta pelea como profesional -todas en 2025- en el CUM Centro de Usos Múltiples en su tierra natal Mazatlán, Sinaloa, frente al estadounidense Raphael “Trouble” Igbokwe, con récord de 17 victorias (siete de ellas por la vía rápida) y seis derrotas (tres por nocaut).

En su año debut como profesional, el medallista olímpico derrotó en el primer round Michel Pollina; a Cristian Montero por decisión unánime y a Sona Akale por nocaut técnico en su primera pelea en Las Vegas, cuando fue parte de la cartelera previa al combate entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford.

En conferencia de prensa, ‘Green’ confesó que no ha descansado desde su primera pelea en mayo, pero aseguró que está listo para dar un gran espectáculo en la tierra que lo vio nacer.

“No me puedo confiar y no dar mi máximo, quiero que Mazatlán se lleve una gran función”, declaró Marco.

Una vez más, el llamado a ser la nueva cara del boxeo mexicano enfrentará a un pugilista de mayor experiencia, pero reconoce que forma parte de los retos que debe tomar para seguir creciendo como luchador.

“Un boxeador tiene que aceptar cualquier desafío, no me da presión ni miedo, me da experiencia. Este es un gran rival porque ya le ha ganado a varios invictos y tiene peleas a 10 rounds, cuando yo vengo todavía con seis, entonces es una gran oportunidad y será una pelea”, agregó.

“Rafael tiene más experiencia en lo profesional y es lo que busco, escalar a grandes peleas, clasificarme, y no puedo evitar peleas, tengo que seguir adquiriendo experiencia y creciendo como peleador”, concluyó el mexicano de 23 años, quien aún disfruta el proceso de adaptarse al profesionalismo y busca cerrar el año con una nueva victoria.

