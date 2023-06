Manchester City e Inter de Milan repartirán 40 mil entradas para la final de la Champions League a sus fanáticos

El Manchester City y el Inter de Milán, que disputarán la final de la Champions League, el próximo 10 de junio en Estambul, han coincidido en su estrategia a la hora de repartir las 20.000 entradas que entregará cada club a sus aficionados, premiando la fidelidad de apoyo: el City, mediante un sistema de puntos acumulados por asistencia al Etihad Stadium esta temporada; y el Inter apelando a la condición de socios durante los tres últimos años.

El City pone en valor haber asistido a los partidos de casa durante el año a las cuatro competiciones que ha jugado su equipo. El Inter, por su parte, ha recibido duras críticas del sector más radical de sus hinchas, por este método que no tiene en cuenta a los grupos de animación organizados.

El Manchester City ha recibido 19.926 entradas para la final de Estambul, que repartirá a sus aficionados de la siguiente manera: El club abrirá varias ventanas de compra para aquellos aficionados que hayan solicitado los tickets, la primera de ellas fue el 26 de mayo y solo estuvo abierta para aquellos seguidores que hayan acumulado el máximo de 19.000 puntos posibles esta temporada.

¿Cómo se consiguen estos puntos? Asistiendo a los encuentros que se disputen en casa de las cuatro competiciones posibles: Premier League, FA Cup, Copa de la Liga y Champions League. Cada torneo da una serie de puntos por partido y estos aumentan en función de si el abono es de mayor valor -el más lujoso se llama 93:20, en honor al instante en el que Sergio Agüero marcó su famoso gol en 2012.

Los aficionados que no hayan acumulado el máximo de puntos pudieron acceder a la compra el 29 de mayo, en tres ventanas, con tres horas de diferencia. Lo mismo ocurrió el día 30, cuando ya se cerró la compra, permitiendo el acceso a todos aquellos aficionados del City con abono europeo. Los agraciados recibirán un código que podrán introducir en la web de la UEFA a la hora de sellar la compra.

El Inter, a diferencia de su rival inglés, solo ha abierto un período de venta. Entre el lunes 22 y el miércoles 24 de mayo, los aficionados 'nerazzurri' pudieron solicitar su entrada. Sin embargo, solo pudieron optar a entradas los 37.000 abonados de esta temporada y los casi 50.000 socios que se inscribieron a lo largo de las últimas tres temporadas (20-21 a 22-23).

Al disponer únicamente de 20.000 entradas para la final, el club italiano informó a los solicitantes que, para la adjudicación de los boletos, se tendrá en cuenta "a los abonados o socios durante varias temporadas, siempre con vistas a premiar la fidelidad".

Una decisión que generó polémica y que no gustó nada al sector radical, la Curva Nord, que no dudó en expresar su malestar por no tener privilegios a la hora de optar a una entrada, con un comunicado y sin animar a su equipo durante los primeros quince minutos de la final de la Coppa Italia.