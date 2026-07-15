Arlington.— La revancha no llegó porque, simplemente, España le tiene tomada a la medida a Francia. Cero y van tres.

Ni en Eurocopa, ni en Liga de Naciones de UEFA, ni el Mundial. Y, al final, Lamine Yamal tuvo razón… si a alguien le tenían miedo los franceses, era a los españoles.

La Furia Roja, que jugó por nota, derrotó (0-2) a Les Bleus y clasificó a la final de la Copa del Mundo.

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El equipo de Luis de la Fuente fue capaz de nulificar a la plantilla más poderosa de todo el planeta y, merecidamente, peleará por el trofeo de la justa mundialista.

Una clara falta de Lucas Digne sobre Yamal dentro del área gala encaminó la victoria. Con demasiada templanza, Mikel Oyarzabal (22’) tomó el esférico y lo mandó al fondo de las redes.

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Pedro Porro (58’) aumentó la ventaja en la segunda mitad, tras una extraordinaria pared con Dani Olmo. El lateral derecho definió como un auténtico delantero.

De nueva cuenta, España demostró esa solidez defensiva que la ha caracterizado, Aymeric Laporte y Pau Curbarsí han formado una dupla impenetrable. En siete juegos, sólo han permitido un gol.

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Ni Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé, Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Douéy Rayan Cherki fueron capaces de generar una sola de peligro en la portería de Unai Simón.

El portero español también estuvo a la altura. Por aire, salió a evitar cualquier peligro y cortó la mayor cantidad de centros posibles. Incluso, en dos acciones jugó de líbero y lo hizo a la perfección.

El marcador pudo haber sido más abultado, pero un milimétrico fuera de juego evitó que Lamine se uniera a la celebración. El joven talento había marcado un golazo, pero fue anulado.

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Luego de 16 años, España está de regreso en una final de la Copa del Mundo. La Furia Roja ya se ilusiona con bordar la segunda estrella en su escudo. Como cantan los españoles, “¡A por ello!”.

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