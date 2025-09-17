Ma Jin celebra éxito de sus alumnos y reitera que no quiere fama

Más Información

Desde su llegada a este país (2003), gracias a un convenio entre los Gobiernos de México y China, la experimentada entrenadora Ma Jin se ha convertido en una pieza fundamental en los éxitos deportivos.

Con una filosofía basada en la disciplina, la perfección técnica y la exigencia, la instructora asiática ha compartido su conocimiento con varios deportistas mexicanos, quienes han logrado vencer a grandes potencias mundiales.

Ese trabajo diario, respaldado por el apoyo de su familia, es gran motivo de orgullo para Ma Jin, quien puede presumir haber sido guía de figuras como Paola Espinosa, Rommel Pacheco, Alejandra Orozco, Juan Celaya y Osmar Olvera.

“Siempre quise estar en México, por su cultura. Trabajar aquí es difícil por el idioma, por tener a la familia lejos. En China, se tiene la idea de que los mexicanos no obedecen. Estoy agradecida por estar aquí y tener trabajo. Los resultados han sido premio al esfuerzo de todos”, mencionó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes. Ma Jin, quien ha recibido varios reconocimientos por su contribución al deporte y se siente una mexicana más, agregó que ahora disfruta más de la vida, al compartir con sus alumnos pequeñas cosas, y no necesita la fama.

“Trabajo paso a paso, me gusta disfrutar de lo que hago”, sentenció. “No necesito ser tan famosa”.

