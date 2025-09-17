Osmar Olvera celebra el éxito de sus colegas en el mundo del deporte

El deporte mexicano vive un 2025 de ensueño en varias disciplinas, lo que hace recordar la época dorada de los años 90, cuando nombres como Hugo Sánchez, Julio César Chávez y Fernando Valenzuela inspiraban a millones de personas, al ver a sus compatriotas tener éxito.

Hoy, jóvenes como el clavadista Osmar Olvera, el futbolista Gilberto Mora y el ciclista Isaac del Toro encabezan una nueva generación de atletas que ha cambiado la mentalidad de la sociedad, al verlos ganar medallas, imponer récords y soñar con llegar tan lejos como ellos.

Ese rol que podría significar un enorme peso fue tomado por Olvera como un honor, reiterando que todavía le quedan cosas por cumplir para formar parte de esos legendarios deportistas.

“Es un honor. Al final, independientemente del deporte, ver a mexicanos que son campeones del mundo hace que uno se motive y diga que se puede. Me pone feliz que la gente me ponga a la par de ellos, pero creo que todavía me falta un camino por recorrer”, comentó el clavadista, para EL UNIVERSAL Deportes.

Olvera, quien en cada oportunidad ha levantado la voz y pedido que se dé más apoyo a los deportistas tricolores, repitió el mensaje, para que la gente se acerque y respalde a los atletas rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

“[Hay que] decirle a la gente que no todo es futbol, que México es potencia en otras disciplinas. El deporte olímpico es muy grande y tenemos gente que está haciendo cosas importantes. Entre más gente nos apoye, los resultados van a mejorar. Que no se les olvide: Son cuatro años y no es fácil. Les va a gustar”, finalizó.