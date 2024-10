Luka Romero revela contacto de Javier Aguirre y Rafael Márquez para llegar a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana sigue en búsqueda de sumar la mayor cantidad de jugadores jóvenes con miras a las siguientes ediciones de la Copa del Mundo, teniendo desde hace unos años un trabajo en el rastreo de talento por varias partes del mundo.

Uno de ellos es Luka Romero, jugador nacido en México, y quien ha vestido la camiseta de la Selección de Argentina en algunos duelos amistosos, incluso jugando ya el Mundial de la categoría Sub-20 con la albiceleste.

Con 19 años de edad, el hoy jugador del Alavés habló de la posibilidad de vestir la camiseta del Tricolor, compartiendo que ha tenido comunicación con el actual entrenador.

Sí, sí, estuve hablando con ellos, la verdad me pone feliz, lo que dije. Sólo pienso en el Alavés, después decidiré cuál será”, apuntó Romero en entrevista con ESPN.

Romero, quien no fue tomado en cuenta por Argentina para asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024, agregó que se encuentra agradecido con la posibilidad de representar a México, Argentina y España, estableciendo que en un futuro tomará la decisión.

“No sabes lo que pueda pasar en un futuro, siempre estaré agradecido con las tres selecciones; con Argentina, que fue la primera que me llamó; gracias a ellos conocí a muchos compañeros con los que me llevo bien. Es un privilegio tener las tres nacionalidades, porque las tres son buenas selecciones. Yo lo que te dije, ahora no estoy pensando mucho, pienso en el Alavés; soy chico y tengo la posibilidad de elegir”, finalizó.