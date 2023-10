Luis Chávez se sincera y reconoce incomodidad en el Dynamo Moscú

La llegada de Luis Chávez al Dynamo Moscú fue una de lad mejores noticias para el futbol mexicano en el más reciente mercado de fichajes, después de varios intentos el mexicano por fin logró su meta de jugar en Europa.

Un equipo que de inmediato tomó al exjugador de Pachuca como estandarte en redes sociales y con el que poco a poco se gana un lugar en el once inicial.

Una tarea nada sencilla para Chávez, quien en entrevista posterior al juego de la Selección Mexicana ante Ghana aceptó que se encuentra incómodo en Rusia.

“Todavía no he mostrado mi 100 por ciento, algunos momentos me siento incómodo por la liga misma y mis compañeros, pero yo creo que me sirve para poder estar aquí, aprender cosas nuevas, salir de mi zona de confort y aprender cosas que me ayude a crecer”,

El mejor jugador del Tricolor en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022, aseguró que será en un futuro en el que se verá si fue la mejor decisión.

“Al final te van a juzgar, pero tenemos que esperar para poder decir eso, no se puede juzgar sin antes haber probado, haber intentado, después el tiempo dirá si fue bueno o no”, finalizó.