Luis Ángel Malagón no se ve como titular indiscutido rumbo al Mundial; "En la Selección siempre va a haber competencia"

La Selección Mexicana se consagró campeona de la Nations League de CONCACAF por primera vez y una de sus grandes figuras fue Luis Ángel Malagón, portero llamado a ser el titular del Tri en la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, el guardameta del América cree que no tiene el puesto asegurado.

En entrevista con Línea de 4 después de consagrarse campeón, Malagón enfrentó a Andrés Vaca y a David Faitelson, después de que el primero de ellos dijera que Javier Aguirre está a un error del portero americanista de cambiar la titularidad.

Lee también Edson Álvarez le dedica emotivas palabras a Raúl Jiménez; "Es un ejemplo de superación, lo queremos así de aquí al Mundial"

"Es un tema lindo porque en la Selección siempre va a haber competencia. Lo vemos con Tala, Carlos, Memo, Acevedo, Sebas Jurado, yo le agradezco al profe y a mis compañeros la confianza, a Dios por darme la oportunidad, yo no me imaginé hace años estar aquí hoy y ahora a tratar de mejorar, con el paso del tiempo vas aprendiendo y hoy me toca disfrutar" respondió Malagón.

Así mismo, reconoció que "fue un partido muy ríspido. Panamá ha crecido bastante con grandes jugadores y un gran entrenador. Hay que darle mérito al cuerpo técnico que lo buscó, lo preparó y se ha ido generando un vínculo lindo. Todos jalamos parejo y eso se ve en la cancha. Es mi primer título en Selección mayor y es una emoción muy grande y me dan ganas de seguir aprendiendo y mejorando muchas cosas".

Lee también México se lleva LOS MEJORES MEMES tras consagrarse campeón de la Nations League de CONCACAF