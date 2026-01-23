Luca Martínez Dupuy llega oficialmente a Juárez; Chivas y América tenían interés en el futbolista

La directiva de los Bravos de Juárez anunció que Luca Martínez Dupuy se convirtió en refuerzo del equipo para el torneo Clausura 2026 del balompié mexicano.

El futbolista, nacido en San Luis Potosí y quien jugó un partido con la Selección Mexicana en el 2024, estuvo en el radar de Chivas y América, sin embargo, el equipo de Pedro Caixinha les "arrebato" la contratación.

La mayor parte de la carrera del jugador de 24 años se construyó en Argentina con el Rosario Central, además de que también defendió los colores del Godoy Cruz.

Martínez Dupuy jugó, con Rosario, 96 partidos, consiguió 13 goles y colaboró con 2 asistencias. En enero del 2025 pasó a las filas de Godoy, donde disputó 33 partidos y anotó 4 tantos.

"Con esta incorporación, FC Juárez continúa fortaleciendo su plantel para lograr los objetivos del club, apostando por perfiles jóvenes mexicanos, competitivos y alineados con el proyecto deportivo de la institución", informó el club en un comunicado.

"Nuestro nuevo delantero ya sabe lo que es portar los colores de México, pues cuenta con un partido con la Selección Mayor de México y 17 con selecciones inferiores del Tricolor (Sub-23, Sub-21 y Sub-20)", agregó.

De acuerdo con el portal Transfermarkt, Martínez Dupuy tenía contrato vigente con el Godoy hasta el 2027, sin embargo, llegó a un acuerdo para abandonar el club y llegar a la Liga MX por cesión de un año con opción de compra.

🤝 Luca Martínez Dupuy ya es BRAVO

Dicen que si somos el uno para el otro, tarde o temprano nos encontraríamos. 👏💚🐎 pic.twitter.com/x6eleRAQJq — FC Juárez (@fcjuarezoficial) January 23, 2026

¿Cuándo será el próximo partido de los Bravos de Juárez en la Liga MX?

Viernes, 30 de enero

FC Juárez vs Cruz Azul | 21:06 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y TV Azteca.

