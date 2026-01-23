Más Información

Liga MX: ¿Cuándo se reanuda el torneo Clausura 2026?

Drake Maye va por una hazaña que ni el propio Tom Brady consiguió con Patriotas

Ruso Brailovsky recuerda entre lágrimas a André Marín: "Lo extraño"

Protestan en la CDMX por la Copa del Mundo de 2026; denuncian que se trata del “Mundial de despojo”

Kevin Johnson, ex de los Raiders de Las Vegas, es hallado muerto

El próximo viernes, , la acción regresará al balompié nacional. Después de la pausa que se vivió en la Liga MX para cederle paso a los partidos amistosos de la Selección Mexicana como preparación para el Mundial de 2026, el balón rodará nuevamente en una semana.

Los bicampeones “Diablos Rojos” de Toluca se encargarán de abrir el telón de la Jornada 4 del Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc, donde visitarán a “La Franja” de Puebla.

En la cuarta fecha del torneo, Pumas recibirá a Santos Laguna en el Estadio Olímpico Universitario. Mientras que Chivas, líder actual de la tabla general, se enfrentará al Atlético de San Luis. A la par, Cruz Azul jugará contra FC Juárez y América le hará frente a Necaxa.

Toluca en festejo, durante el Clausura 2026 - Foto: Imago7
Estos son todos los partidos que se jugarán en la Jornada 4 del Clausura 2026

Viernes, 30 de enero

  • Puebla vs Toluca | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y TV Azteca.
  • Pumas vs Santos Laguna | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium.
  • FC Juárez vs Cruz Azul | 21:06 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y TV Azteca.

Sábado, 31 de enero

  • Atlas vs Mazatlán | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium.
  • Monterrey vs Tijuana | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN y ViX Premium.
  • Club León vs Tigres | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One.
  • América vs Necaxa | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN y ViX Premium.

Domingo, 1 de febrero

  • Querétaro vs Pachuca | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One.
  • Atlético de San Luis vs Chivas | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ESPN y Disney+ Premium.

Chivas en festejo de gol, durante la Jornada 2 del Clausura 2026 - Foto: Imago7
