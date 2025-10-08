Los Pumas de Efraín Juárez tienen un negro panorama para clasificar a la Liguilla del Apertura 2025  

Más Información

A pesar del optimismo que existe al interior del vestuario auriazul, los focos rojos ya están encendidos en La Cantera, por el mal momento que atraviesan los Pumas. La crisis no se puede negar.

El conjunto felino acumula cuatro partidos sin ganar, con saldo de un empate (Tigres) y tres derrotas (FC Juárez, América y Guadalajara), por lo que se tambalea en la zona del Play-In.

Aunque los más recientes resultados no son sólo el problema. A lo largo de las 12 jornadas que se han disputado, únicamente cuentan con tres triunfos (Querétaro, Atlas y Mazatlán FC), equipos que —de momento— están eliminados.

Como locales, los Pumas han jugado seis compromisos y tienen una sola victoria, contra el Atlas, con gol de último minuto.

El resto de los resultados han sido tres empates (Necaxa, Puebla y Tigres) y dos derrotas (Pachuca y Guadalajara). Ni en Ciudad Universitaria son capaces de brillar.

El equipo de Efraín Juárez no ha podido ser contundente a la ofensiva, ni sólido a la defensiva. En el tema de goles a favor (15), ocupa la quinta peor posición. En contra, ha recibido 19, siendo el sexto más vulnerado en el certamen.

Los universitarios ocupan la décima posición de la tabla, con 13 puntos, lo que les permitiría acceder a la siguiente fase. Aunque la diferencia de goles (-4) es lo que les permite estar por encima del Atlas (-6), que tiene las mismas unidades.

Matemáticamente, los Pumas dependen de sí mismos para clasificar a la siguiente instancia; sin embargo, el panorama no luce nada alentador, con el cierre de calendario que afrontarán.

En las siguientes cinco jornadas, se jugarán la clasificación a la Fiesta Grande, con tres equipos que están ubicados en la zona de Liguilla directa (Monterrey, Cruz Azul y Tijuana), así como dos rivales directos en la lucha por el Play-In (León y Atlético San Luis).

Recibirán a potosinos y Xolos, mientras que visitarán a los Rayados, La Fiera y La Máquina.

Los Pumas ya no tienen margen de error. Están obligados a ganar, prácticamente, cada uno de sus siguientes partidos, si no quieren consumar un nuevo fracaso.

Tienen el destino en sus manos, pero también cuentan con más dudas que certezas.

