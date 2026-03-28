Los líderes que Oswaldo Sánchez ve en la Selección Mexicana

El liderazgo en la Selección Mexicana siempre ha sido un tema bastante debatible. Que haya o no líderes tal vez se deba a un tema generacional; sin embargo, para Oswaldo Sánchez, en la actualidad, sí los hay.

Para el histórico arquero del Tricolor y de las Chivas, en el equipo de Javier Aguirre sí hay elementos capaces de tomar la batuta. No obstante, acepta que antes había más nombres de jerarquía.

“Hay diferentes tipos de liderazgo. Tal vez antes había jugadores de más jerarquía, pero líderes veo varios… veo por ejemplo en Alexis Vega un líder de calidad y capacidad y él tiene que manifestar su liderazgo de esa manera; Raúl [Jiménez] es inconmensurable, porque su carrera ha sido brillante y está en un momento trascendente de su carrera; Johan [Vásquez] juega en Italia y tiene mucho tiempo. Creo que hay jugadores que ya deben adquirir ese rol total”, declaró el exarquero.

Lee también Oswaldo Sánchez apuesta por el Tala Rangel y asegura que “Memo Ochoa debe ser el tercer portero”

En entrevista para EL UNIVERSAL Deportes, Oswaldo apuntó que el capitán indiscutible tiene que ser Edson Álvarez.

“Hay gente que tal vez no es líder de gritar o alzar los brazos. Tal vez el más influyente en ese sentido es Edson Álvarez, que para mí es el capitán indiscutible”, concluyó.

Lee también Oswaldo Sánchez pone sobre la mesa a los “sustitutos” de Guillermo Ochoa rumbo al Mundial 2030

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.