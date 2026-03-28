La vigente presencia de Guillermo Ochoa en la baraja de opciones para ser el arquero titular de la Selección Mexicana ha destapado una problemática en el futbol mexicano: la falta de arqueros de jerarquía.

Memo podría aparecer en su sexta Copa del Mundo, y aunque para muchos es merecido, otros centran el debate en quién ocupará su puesto cuando cuelgue los guantes.

Hoy lo acompañan en la terna de opciones Raúl Rangel y Carlos Acevedo; sin embargo, el histórico Oswaldo Sánchez pide comenzar a voltear a los porteros que vienen atrás una vez finalice la Copa del Mundo 2026.

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“Para el siguiente proceso sí digo desde ya, hay que fijarnos en Ricardo Rodríguez, de Mazatlán FC; en Sebastián Jurado [FC Juárez], en [Andrés] Gudiño, de Cruz Azul; en Luis García Palomera, de Toluca. Hay gente que viene empujando fuerte y no veo por qué debe haber problema”, declaró el exportero tres veces mundialista en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Hay una brecha entre Guillermo Ochoa y los porteros que vienen atrás de él. El salto de calidad sigue como deuda para muchos de los metas actuales que podrían heredar su lugar; sin embargo, Oswaldo no lo atribuye a un mal trabajo.

“Yo no veo que se haya entrenado mal. El único jugador del equipo que tiene un entrenador específico es el portero y en México hay muy buenos entrenadores. Simplemente así es el futbol, de repente hay porteros que tienen más nombre, más prestigio que otros”, concluyó el surgido del Atlas.

Otros arqueros nacionales que Javier Aguirre ha llamado desde septiembre de 2024 cuando llegó a la Selección Mexicana fueron Alex Padilla, Carlos Moreno, Andrés Sánchez, Fernando Tapia, Antonio Rodríguez o Sebastián Jurado y el lesionado Luis Ángel Malagón.

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