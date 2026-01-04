Los Jaguars apalean a Titans, ganan título del Sur de la AFC y van a los playoffs

Los Jaguars de Jacksonville apalearon este domingo 41-7 a los Titans de Tennessee, con lo que se proclamaron campeones de la división Sur de la Conferencia Americana (AFC) y amarraron su lugar en los 'playoffs' en la semana 18, última de la temporada regular de la NFL.

Fue la octava victoria consecutiva para los Jaguars, que terminaron con marca de 13 ganados y cuatro perdidos, que ingresarán con gran ritmo a la postemporada.

Los Titans concluyeron la campaña con récord de 3-13 en el último lugar de ese sector y como uno de los peores equipos de la AFC.

Trevor Lawrence lució en los controles de Jacksonville con 255 yardas y tres envíos de anotación.

