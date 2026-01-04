NFL: Horario y canales para ver los partidos de la Semana 18; HOY, domingo 4 de enero

Esta noche, los Ravens de Baltimore y los Steelers de Pittsburgh se enfrentarán en un partido que promete historia. En el cierre de la temporada regular, no solamente lucharán por el último boleto de la Conferencia Americana a playoffs, también por el título divisional del Norte.

De momento, quienes ya se encuentran clasificados a la postemporada —de la Conferencia Americana— son Buffalo Bills, New England Patriots, Denver Broncos, Houston Texans, Jacksonville Jaguars y Los Angeles Chargers.

Mientras que de la Conferencia Nacional clasificaron Seattle Seahawks. San Francisco 49ers, Green Bay Packers, Chicago Bears, Philadelphia Eagles y Los Angeles Rams.

Con el contexto presente, estos son los horarios y canales de transmisión para ver los últimos partidos de la temporada regular en la NFL.

Pittsburgh Steelers triunfan en el Monday Night Football al vencer a los Miami Dolphins / Foto: AFP

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de Semana 18 en la NFL?

Domingo, 4 de enero

New Orleans Saints vs Atlanta Falcons | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN .

vs | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de . Cleveland Browns vs Cincinnati Bengals | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN .

vs | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de . Indianapolis Colts vs Houston Texans | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN , Amazon Prime Video y FOX Sports.

vs | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , y Tennessee Titans vs Jacksonville Jaguars | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN , ViX Premium y Canal 5.

vs | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , ViX Premium y Green Bay Packers vs Minnesota Vikings | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN , Amazon Prime Video y FOX Sports 2 .

vs | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , y . Dallas Cowboys vs New York Giants | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN .

vs | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de . Los Ángeles Chargers vs Denver Broncos | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN , ViX Premium y Canal 5.

vs | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , ViX Premium y Arizona Cardinals vs Los Ángeles Rams | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN .

vs | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de . Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN .

vs | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de . Miami Dolphins vs New England Patriots | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN , Amazon Prime Video y FOX Sports.

vs | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , y Detroit Lions vs Chicago Bears | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN , Amazon Prime Video y FOX Sports 2 .

vs | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , y . New York Jets vs Buffalo Bills | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN .

vs | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de . Washington Commanders vs Philadelphia Eagles | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN .

vs | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de . Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers | 19:20 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Disney+ Premium y ESPN.

*Todos los partidos también se transmitirán por la NFL Game Pass.